Увеличены штрафы за нарушение правил пользования маломерными судами

Центр ГИМС областного управления МЧС России информирует владельцев судов и судоводителей о значительном увеличении размера административных штрафов за нарушение правил пользования маломерными судами.

Теперь за превышение скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, остановку или стоянку судна в запрещенных местах и т.д. придётся заплатить штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или лишиться права управления маломерным судном на срок до полугода.



Нарушение правил эксплуатации судов влечет за собой штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей (ранее было от 500 до 1000 рублей). Если же судном управлял человек, не имеющий права управления этим судном, или это право было передано лицу, не имеющему права управления, то сумма наказания составит от 10 до 15 тысяч рублей.

При управлении судном, не зарегистрированном в установленном порядке либо имеющим неисправности, при которых запрещена его эксплуатация, владельцу транспортного средства грозит в размере от 15 до 20 тысяч рублей (ранее - от 2 000 до 3 000 рублей).