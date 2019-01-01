Ушла из жизни актриса Галина Кикибуш



Невосполнимую утрату понес театральный мир Выборга. Скоропостижно скончалась актриса театра драмы и кукол "Святая крепость" Галина Кикибуш. Ей было всего 50. На выборгской сцене она проработала более 20 лет. Яркая женщина, талантливая актриса, любимица публики, в 2002 году Галина Кикибуш стала дипломантом высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой Софит".

Прощание пройдет в субботу, 20 июля, в театре "Святая крепость" в 11 часов.