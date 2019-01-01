Ушла из жизни Сусанна Острогова

23 июня 2019 года ушла из жизни директор Выборгского комплексного центра социального обслуживания населения Сусанна Рубиковна Острогова.

Сусанна Рубиковна Острогова родилась 9 сентября 1979 года в Днепропетровске. В 2002 году переехала в Выборг.

Трудовую деятельность начала в МБУ Центр "Выборг" в 2003 году. Здесь проработала более 15 лет, пройдя путь от воспитателя до директора учреждения.

Сусанна Острогова была профессионалом своего дела, требовательным и справедливым руководителем, незаурядной личностью, отзывчивым и чутким человеком, пользовалась заслуженным авторитетом среди коллег и жителей.

За большой вклад в социальную работу и отношение к людям Сусанна Острогова была удостоена ордена "Польза, честь и слава" от союза казачьих формирований Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Светлая память о Сусанне Рубиковне навсегда сохранится в сердцах всех, кто ее знал.

Администрация Выборгского района, депутатский корпус и Медиа Группа "Наш Город" выражают искренние соболезнования родным и близким Сусанны Остроговой.

Прощание с ней состоится 25 июня 2019 года в 13.00 в Спасо-Преображенском соборе.