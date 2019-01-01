Удлинят ли шлюзы на Сайменском канале?

Финляндия планирует реконструировать шлюзы на Сайменском канале. Стоимость проекта оценивается в 60 млн евро.

Реконструкция шлюзов Сайменского канала для прохода более длинных судов - один из пунктов программы нового, назначенного накануне правительства Финляндии. Как пишет YLE, техническое планирование перестройки шлюзов находится на финальной стадии, однако до сих пор не ясно, будет ли осуществлён этот проект. Суть его в следующем: если верхние ворота шлюзов будут перенесены на 11 метров, по каналу смогут ходить суда длиной до 93 метров. В настоящее время максимальная длина судна для доступа в канал составляет 82,5 метра. Удлинение шлюзовой камеры способствовало бы значительному росту грузового движения между Сайменским озером и Финским заливом. Ориентировочная стоимость проекта - 60 млн евро.

Фото: Kare Lehtonen/Yle