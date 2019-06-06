У выборгских студентов - сессия

Сегодня выпускники выборгского филиала РАНХиГС сдавали экзамены по государственному и муниципальному управлению.

Комиссию возглавил глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов. Он и его коллеги – преподаватели, депутаты городского совета – оценили уровень теоретических знаний, которые будущие управленцы получили за годы обучения в президентской академии...

