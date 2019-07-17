У вас есть идеи, как сделать жизнь в Ленобласти лучше?



Жители Выборгского района могут улучшить качество жизни в своем городе или посёлке. В правительстве региона от активистов ждут предложений, касающихся сферы здравоохранения, городской среды, правопорядка, молодежной политики и других. Обозначить свою инициативу можно на специально созданной электронной площадке. На данный момент зарегистрировано 74 проекта. Их рассмотрят, и самые перспективные внесут в стратегию социально-экономического развития региона, рассчитанную до 2030 года. Поделитесь своими мыслями о том, как сделать жизнь в Ленинградской области лучше.

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