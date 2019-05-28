Крупный лесной пожар отработали пожарные, спасатели и лесничие

Из-за сильного ветра огонь охватил 25 гектаров леса и уже подбирался к поселку. Потребовалась эвакуация населения. Тушение пожара осложнило отсутствие поблизости источников воды. Такова легенда крупных межведомственных учений, которые прошли в районе Лужайки.

Учения такого масштаба в Выборгском районе проходят несколько раз в год. Накануне пожароопасного сезона, естетсвенно, отрабатывали лесной пожар. По легенде работники лесничества обнаружили природный пожар на площади 3 Га недалеко от поселка Лужайка. Специалисты Ленобллеса приступили к тушению. Но ситуация резко ухудшилась из-за сильного ветра – более 15 м/с. Пожар охватил площадь в 25 Га, возникла угроза населенному пункту. Был введен режим ЧС, население потребовалось оповестить, эвакуировать и разместить в пункте временного размещения.

Тушение пожара осложнило отсутствие источников воды. Для чего в Лужайку вызвали пожарный поезд, который привез 120 тонн. На месте работали 20 единиц техники и 80 специалистов четырех пожарно-химических станций, выборгской пожарной службы, управления МЧС, пожарной службы РЖД, Скорой помощи и местной администрации. Представители власти обеспечивали оповещение и эвакуацию населения.

Кроме отработки взаимодействия при тушении крупного возгорания леса, специалисты отработали обнаружение пожара с применением видеокамер и разведку места пожара.