Легальная работа помогает выборгским подросткам исполнить мечту

Каждое лето подростки от 14 до 18 лет занимаются благоустройством Выборга.

Трудовые отряды - первая настоящая и легальная работа для ребят, которые решили с пользой потратить свои каникулы. Проведя за простым, но полезным делом 4 часа в день, ребята не только заработают свои первые официальные 8000 рублей в месяц, но и смогут поучаствовать в интересных мероприятиях, найти новых друзей, а кто-то даже исполнить мечту.

К примеру, старшеклассница Соня хочет стать тату-мастером. Свою первую зарплату она потратит на обучение.

Я хочу пройти курсы тату-мастера. И начать этим заниматься сейчас. Для этого мне нужны деньги. Я не хочу брать деньги у мамы, поэтому я готова пожертвовать каникулами, чтобы заработать себе на курсы.

Специалист отдела культурно-досуговой деятельности Наталия Постникова в юности сама работала в летних отрядах и не понаслышке знает, как важно для ребят иметь свои первые деньги.

В 2012-м я сама работала в трудовых бригадах. Это нужно, чтобы ребята могли устроиться на работу легально, заработать свои первые деньги и исполнить свои маленькие "хотелки".

Путь к первой легальной работе начинается с Дома Молодежи. Для трудоустройства необходимо: копия паспорта с пропиской, копия справки о несудимости, копия СНИЛС, трудовая книжка, справка 086У от терапевта и, конечно, реквизиты банковской карты.