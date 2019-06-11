Ребята из FabLab создали тренажер для реабилитации кистей рук

Тренажер для восстановления движения кисти разработала ребята из мастерской цифрового производства FabLab вместе с инженером Владимиром Кукиным.

Владимир Кукин когда-то работал инженером на приборостроительном заводе. Изобретательская работа ему нравилась. Но потом завод "развалился". Это парадокс, говорит Владимир Владимирович, но начать изобретать вновь его заставил инсульт. После болезни он даже чашку в правой руке держать не мог. Чтобы восстановиться, необходим тренажер для реабилитации движений кисти руки. А в России таковых, как выяснилось, нет.

Владимир Кукин Обращался в поликлинику, в Медтехнику. Кроме шариков с иголочками, которые надо сжимать и тренировать руку, ничего нет. Нашел интернет-ресурс с металлическим аналогом того, что мы здесь создали. И вроде простая штука. Но продается за 28 тысяч рублей. И я решил попробовать его спроектировать.

Владимир Кукин узнал, что в Выборге есть мастерская цифрового производства. Пришел сюда за помощью. Ему предоставили преподавателя по 3D проектированию, и он освоил программу. А затем совместно с ребятами, занимающимися в FabLab, за три месяца разрабатывал прототип тренажера из пластика. Сейчас он уже изготовлен и проходит испытания. Цена такого тренажера примерно раз в 10 ниже имеющихся на рынке аналогов.

Екатерина Сироткина, руководитель FabLab Здорово, что ребята работают не просто над сувениром, а действительно полезной вещью, которая поможет человеку справиться с его проблемой. Это бесценный опыт для них. И у них есть понимание, что тренажер будет помогать людям, потерявшим в результате болезни координацию.

Этот тренажер FabLab планирует представить на Всероссийский конкурс научно-технологических проектов Образовательного центра "Сириус". Если проект пройдет успешную защиту, можно будет получить патент.

Владимир Кукин тоже не собирается останавливаться. Говорит, существует еще и американский аппарат для реабилитации кистей рук. В Выборгской поликлинике его точно нет. Стоит он более 4000 долларов, и простым людям приобрести его не под силу. И в дальнейшем Владимира Кукина собирается вместе с учениками FabLab спроектировать и создать аналог американского аппарата.