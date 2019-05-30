Трагическое ДТП в самом центре Выборга. Погиб человек

Авария произошла около полудня на Петровской площади. Микроавтобус протаранил ограду парка.

Форд "Транзит" врезался в ограду Петровского парка в историческом центре Выборга. В результате столкновения мужчина скончался на месте.

Удар был такой силы, что автобус практически пробил ограду. И только гранитный бордюр остановил машину. На месте работают сотрудники ДПС. Движение осуществляется в штатном режиме.

ГИБДД Выборгского района ещё раз призывает: берегите себя и близких. Не нарушайте скростной режим и правила дорожного движения. Только собственная ответственность поможет избежать трагедии.