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Святая крепость замахнулась на Марка Твена. И, похоже, удачно

Меньшую часть больших приключений Тома Cойера показала накануне юным зрителям «Святая крепость». Это совместная постановка профессионального театра и детской студии «Тест».

Спектакль интересен сразу по нескольким причинам. Во-первых, почти все роли в нем играют… дети. В постановке заняты 18 юных актеров и всего трое взрослых.

Премьера Тома Сойера в Святой крепости

Во-вторых, это режиссерский дебют актера "Святой крепости" Евгения Кулиш.

Евгений Кулиш, режиссер спектакля

Это субъективное мнение, но  играть, конечно, проще. Ты отдаешь себя в руки режиссера и идешь за  ним. На режиссере, фактически, лежит вся ответственность за постановку. Плюс, здесь играли дети. Они не профессиональные артисты, хоть и имеют определенный театральный опыт. Многие вещи, очевидные для взрослого актера, им приходится объяснять. В любом случае, это эксперимент и для меня, и для них.

премьера Тома Сойера в Святой крепости

Работа оказалась непростой. Репетиции начали еще в январе и завершились только в апреле. Маленькие артисты "потребовали" от взрослых  много внимания и эмоций.

премьера Тома Сойера в Святой крепости

Арина Лабецкая, актриса

 Был тяжеловато, потому что все внимание только на детей. Это основная задача, чтобы дети в этом материале выглядели достойно: их было слышно, их было видно, было понятно, что они хотят донести до зрителя.

премьера Тома Сойера в Святой крепости

Сильно пришлось переработать и сценарий. Например, в угоду "хронометражу" отказаться от  множества сюжетных линий, а "технике безопасности" - от некоторых декораций. К тому же необходимо было сгладить моменты, которые могут шокировать современных детей

Евгений Кулиш, режиссер спектакля

Когда я готовил сценарий и в очередной раз перечитал "Тома Сойера", понял, что в то время его проще воспринимали, чем сейчас. Я даже немножечко ужаснулся: там поднимаются такие откровенные темы, которые сейчас все стараются убрать, сгладить.

премьера Тома Сойера в Святой крепости

Тем не менее, художественный совет театра благосклонно принял новый спектакль. А это уже достаточно высокая оценка. Маленькие зрители на премьере тоже с интересом наблюдали за приключениями своих сверстников.  

премьера Тома Сойера в Святой крепости

 "Том Cойер. Меньшая часть больших приключений" - история, в первую очередь, для детей. Но и взрослые, посмотрев эту историю, вспомнят много хорошего о своем детстве.

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