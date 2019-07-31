  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента Новостей
Сегодня, 11:18

Строительство ледовой арены продолжается в Выборге

В каждом городском поселении Ленинградской области должно быть построено по пять спортивных объектов, в сельском – по три. Единый стандарт по поручению губернатора Александра Дрозденко ввели в 47 регионе. В любом городе, независимо от числа жителей, должны быть построены физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион, лыжная освещенная трасса, велодорожки и спортивный парк для занятий на открытом воздухе. На селе - ФОК, стадион и лыжная трасса.

Метки ледовая аренастроительство
Категории Лента Новостей