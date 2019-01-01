Строительство Высоцкого зернового терминала обеспечит работой более 400 человек

В Выборгском районе планируется построить морской зерновой терминал и предприятие по переработке пшеницы. Производство разместится в районе бухты Большая Пихтовая.

В рамках Петербургского международного экономического форума свои подписи под соглашением о социально-экономическом сотрудничестве поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор компании ООО "Технотранс" Виктор Чуйкин.



"Проект включает в себя не только морской терминал, но и строительство в Высоцке предприятия по глубокой переработке пшеницы. Это позволит увеличить мощности нашего морского порта в Высоцке и переориентирует перевозки зерновых грузов из портов Прибалтики в Россию", – отметил Александр Дрозденко.



Строительство морского зернового терминала планируется завершить к 2022 году. Еще через год, в 2023-м, - запустить смежное предприятие, где будет осуществляться переработка пшеницы, производство пшеничного глютена, нативного крахмала, глюкозно-фруктозного сиропа и кормовых добавок.