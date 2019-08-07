Стоимость земель пересчитывают в Ленинградской области

В 2019 году в 47 регионе проводится государственная кадастровая оценка объектов. Совет директоров производственной сферы Выборгского района инициировал встречу с представителями учреждения "ЛенКадОценка". Как выяснилось в ходе обстоятельного разговора, действующие кадастровые цены в Выборге, утвержденные ещё в 2007 году, не соответствуют реалиям рынка и требуют актуализации. По мнению землепользователей, они должны быть ниже на 30 - 50%. Земли в выборгской промзоне, где нет ни дорог, ни воды, ни света, оценили в 1 800 рублей за квадратный метр...

