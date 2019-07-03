Стартовала операция "Внимание - дети!"

В преддверии нового учебного года дорожная полиция по традиции усиливает работу по безопасности детей на дорогах.

С 26 августа по 16 сентября силами Выборгского отдела ГИБДД проводится акция под названием "Внимание - дети!". Ее целью является привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, профилактика ДТП с участием детей; обеспечение безопасности детей в начале учебного года.

Инспекторы ГИБДД напоминают родителям, перевозящим детей в автомобиле, о необходимости использования детских кресел и ремней безопасности. Важно также беседовать с детьми о правилах поведения на дороге.

Общая ответственность ложится в эти дни на водителей. В условиях сложных погодных условий необходимо соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, особенно вблизи образовательных и лечебных учреждений, у остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.