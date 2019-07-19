Старый город остался без воды дважды за сутки

Аварию на магистрали холодного водоснабжения у подножья башни Ратуши, устранили до полуночи того же дня. Но на этом проблемы коммунальщиков не закончились.

Не успели специалисты окончить работу по устранению последствий аварии на магистрали у башни Ратуши, а жители старого города обрадоваться возобновлению водоснабжения, как буквально в сотне метров за углом, на Театральной улице, лопнула еще одна труба.

Пострадал так же холодный водопровод сечением 100мм. Благо, бригада находилась неподалеку и приступила к работе сразу же после необходимых согласований, едва часы пробили полночь.

Удастся ли восстановить водоснабжение к утру, пока не ясно. Но дефект уже локализован, а рабочие делают все необходимое для его устранения.

Стоит отметить, что работы на этом участке Театральной улицы недавно уже проводились. Весной этого года Леноблводоканал вскрывал асфальт в десятке метров от места новой аварии.