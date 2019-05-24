Старый Выборг утратил еще одну оригинальную архитектурную деталь

В Выборге очередная потеря потерь: накануне тягач снёс ограждение балкона в исторической части города.

Полюбившийся финнам балкончик с грилем на Прогонной, 6 фактически больше не существует. Некогда ограждавшие его ажурные перила 1799 года стоят прямо на тротуаре, сиротливо притулившись к стене дома. А балконную плиту "украсила" внушительная трещина.

Что произошло? О, всего лишь фура. Фура, зацепившая выступающий над проезжей частью балкон. Что делала "Скания" в истерической части города, закрытой для проезда большегрузов? У нас пока нет ответа на этот вопрос. Вероятно, ответ даст ГИБДД. Письмо в дорожную инспекцию с просьбой найти виновника происшествия уже направлено администрацией города.

Видимо, водителю придется держать ответ не только за проезд по старому Выборгу. Но и за порчу памятника культуры регионального значения. Правда, с полной уверенностью мы сможем говорить об этом только после детального разбирательства.

На сегодня известно, что администрация Выборга направила письмо в Департамент охраны памятников. Все решения, связанные с реставрацией дома – регионального памятника, будут приниматься на уровне правительства Ленинградской области.