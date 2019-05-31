Сражение за Выборг развернется в июне на Рыночной площади

Грохот орудий, взрывы и автоматная стрельба вновь разорвут тишину приграничного Выборга. Бойцы Красной Армии вступят в бой с финскими войсками прямо на Рыночной площади и отвоюют город. Нас ждет масштабная реконструкция событий 75-летней давности.

15 июня в Выборге состоится международный военно-исторический фестиваль "За Ленинград! Выборг взят!".

Дата неслучайна: наступательная операция на Выборг началась 9 июня 1944 года и к 20 июня уже завершилась. Буквально за час в масштабной реконструкции жителям и гостям города покажут основные вехи операции.

Павел Бараненко, главный режиссер фестиваля военно-исторической реконструкции В ходе боя мы покажем несколько реальных подвигов реальных героев с историей, с фамилиями. Каждый реконструкторский клуб ищет эти истории, думает, как их показать. В течение часа я буду рассказывать, что происходит. Не в плане, того, что вы видите, а саму историю: что это за техника, почему здесь были эти подразделения, кто ими командовал. Это будет сложное высокохудожественное театрализованное действие.

В боях за Выборг будут участвовать около 300 реконструкторов со всей России, в том числе из Выборга, и гости из Финляндии и Прибалтики. Среди них нет нанятых актеров, которые действуют по строгому сценарию. Это не кино, подчеркивает Павел Бараненко. Все участники – энтузиасты, которые долго занимаются изучением истории и долго готовились именно к этому мероприятию.

Многие клубы повторят путь Красной армии от Ленинграда до Выборга. По этому маршруту они проедут на раритетной технике: грузовиках ЗИС-5, Студебекерах, ГАЗ-67 и мотоциклах М-1. Все машины на ходу. Хотя уровень "комфорта" передвижения на них, смеются реконструкторы, современному человеку понять сложно. В общей сложности в Выборге представят около 30 единиц техники. Часть ее примет участие в "сражении", часть разместится в экспозиции.

Павел Бараненко, главный режиссер фестиваля военно-исторической реконструкции Будет около 20 выставок, в том числе привезут тяжелую технику. И даже специально именно для этого мероприятия готовится несколько образцов техники и уникальные образцы вооружения, которое даже в кино редко можно увидеть. Все можно будет посмотреть, потрогать, везде полазать. Дети это обычно любят.

Дети - самый главный зритель, на которого рассчитывают организаторы фестиваля. Поэтому всех приглашаю приходить семьями. Выставки начнут работу уже в полдень. В парке возле Рыночной площади пройдут выступления фронтовых бригад и наглядные лекции для детей и молодёжи. Сама реконструкция начнется в 14 часов. Кроме большого количества участников и военной техники в реконструкции будет много пиротехники. Пиротехники специальной, уникальной, именно для городских реконструкций. Она абсолютно безопасна, но без нее не показать накал сражения.

Павел Бараненко, главный режиссер фестиваля военно-исторической реконструкции Конечно, на территорию мы никого пустить не сможем. С двух часов площадь будет закрыта. Поэтому просим прийти заранее, посетить все выставки, а потом найти себе удобное место для просмотра, чтобы можно было и смотреть и фотографировать.

Кстати, организаторы фестиваля просят зрителей выкладывать фотографии с реконструкции в созданную специально для мероприятия группу ВКонтакте. Это очень важно для реконструкторов, как своеобразная оценка их трудов. Кстати, в группе можно ознакомиться и с подробностями наступательной операции. Очень важно, чтобы зрители понимали, что вообще происходит. Хотя, отмечают организаторы фестиваля, администрация Выборг не только принимает активное участие в организации реконструкции, но и сама делается очень много, чтобы жители города воинской славы знали свою историю.