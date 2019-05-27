Совет отцов высадил в Выборге Аллею семьи

Выборгские отцы говорят, что это время со своими детьми они провели приятно и с пользой. И да, в определенной мере, это пропаганда. Пропаганда здорового образа жизни, культуры, воспитания на личном примере родителей. Когда отцы на деле показывают детям, что время нужно проводить не на диване с телефоном, а созидательно.
Евгений Трихлеб, председатель Совета отцов Выборгского района
Мы демонстрируем, что жители нашего города неравнодушны к его судьбе. Показываем пример своим детям, и всем гражданам. Говорят, что погода плохая. Погода отличная. Особенно для посадки деревьев.
Кстати, акция фактически подарила этим молодым кленам вторую жизнь. Их выкопали вдоль дорог на участках, определенных под вырубку в связи с расширением трасс.
Александр Михайлов, руководитель общественной приемной округу № 18
Это же акция добра. Люди пришли не только посадить деревья, но и пообщаться. Все с хорошим настроением, с хорошими мыслями. Такие акции полезны. Они дружеские.
Совет отцов существует в Выборге всего пару месяцев, но проводит уже вторую акцию. Напомним, в канун Дня Победы мужчины вместе с детьми отмыли мемориал "Танк". И в дальнейшем мужчины планируют участвовать в благоустройстве детских площадок и озеленении города.