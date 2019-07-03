Состояние Светогорска оценили специалисты из областного правительства

Состояние городской инфраструктуры Светогорска оценили специалисты областного комитета по ЖКХ, комитета по строительству, ТЭК, дорожному хозяйству, Фонда капремонта и Центра компетенций. По мнению председателя комитета по ЖКХ Александра Тимкова, в Светогорске нужно отремонтировать дороги, привести в порядок газоны и обочины, модернизировать электросетевое хозяйство, обустроить мусорные площадки, ликвидировать аварийные деревья.

Особенного внимания требуют территории, прилегающие к МАПП "Светогорск". Также в благоустройстве нуждается набережная реки Унтерниска. Александр Тимков поручил в недельный срок сформировать план-график работ по благоустройству Светогорска на краткосрочную и долгосрочную перспективы.

