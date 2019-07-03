Соревнования по триатлону пройдут в Выборге в воскресенье

25 августа в Выборге состоятся соревнования по триатлону VyborgTRI-113. Участники, возраст которых не менее 18 лет, будут состязаться в плавании, езде на велосипеде и беге. Старт гонки – в 9.00 от Выборгского замка.



Организаторами предусмотрено как личное, так и групповое участие в соревнованиях.

Групповой зачет будет вестись по трем категориям: мужские, женские и смешанные команды.



Плавательный этап протяженностью 1,9 км пройдет в акватории Большого Ковша. Трасса велоэтапа длиной 90 км проложена по территории Выборга и Выборгского района. Беговая дистанция проходит по улицам города и представляет собой четыре круга по 5,2 км.



Обращаем внимание автомобилистов! В связи с проведением спортивно-массового мероприятия планируется ограничение движения транспортных средств.



С 14.00 пятницы до 20.00 воскресенья перекрываются полностью:



- Крепостной мост,

- набережная 30-го гвардейского корпуса (от Крепостного моста до Петровского моста).



25 августа:

- с 9.00 до 14.00 будет закрыто движение на въезд в Выборг со стороны

пос. Лазаревка, 1-го поворота с трассы "Скандинавия" в сторону Выборга, выезд со стороны Джатиево.

Движение будет осуществляться по Ленинградскому шоссе только на выезд из Выборга в сторону Петербурга;

- с 9.00 до 14.00 будет полностью перекрыто движение по Молодежному шоссе (от старого поста ДПС до поворота на пос. Гаврилово).

- с 9.00 до 14.00 (перекрытие ½ полосы движения с сохранением трафика в обе стороны) - по Ленинградскому проспекту (от ул. Выборгской до ул. Морская наб.), маршруту Морская набережная - ул. Данилова - Приморское шоссе - перекресток Приморского шоссе и ул. Приморской - ул. Круговая, перекресток ул. Круговой и ул. Б. Каменной - Таможенный проезд"

- с 9.00 до 17.00 перекрываются полностью:

ул. Южный вал - ул. Сторожевой башни - ул. Подгорная - ул. Новой заставы - ул. Красина - ул. Титова - ул. Театральная - ул. Выборгская (до Ленинградского проспекта) - ул. Пионерская (от ул. Крепостной до пр.Ленина) - ул. Красноармейская.