Социальный кодекс 47 региона получил высокую оценку экспертов

Социальный кодекс Ленинградской области признан лучшим в своей сфере.

Эксперты Международного банка реконструкции и развития рекомендовали Агентству стратегических инициатив включить его в создаваемый проект, который должен собрать лучшие социальные и экономические решения на территории страны.

Социальный кодекс заработал в 47 регионе с января 2018 года и вобрал в себя всё ранее действующее законодательство в социальной сфере. С тех пор в Ленобласти меры поддержки семьям с детьми, инвалидам, льготникам разных категорий предоставляют исходя из критерия нуждаемости. Его, в свою очередь, рассчитывают исходя из среднедушевого дохода, который в 2019 году составляет 31 790 руб. С 2019 года семьям с детьми в рамках соцкодекса положена новая региональная выплата - 5 000 рублей на первенца из средств областного бюджета.