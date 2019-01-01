Социальная помощь станет более мобильной

Областные соцучреждения получили в собственность автотранспорт.

Сегодня губернатор Александр Дрозденко вручил ключи от 18 новых микроавтобусов Ford Transit руководителям комплексных центров социального обслуживания. Два из них уедут в Выборгский район. Транспорт выделен комплексным центрам социального обслуживания населения "Выборг" и "Добро пожаловать" в Светогорске. Автобусы приобретены в рамках национального проекта "Демография" для организации работы службы мобильных бригад по доставке в медицинские учреждения граждан пожилого возраста и проживающих в сельской местности.