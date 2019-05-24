Случай болезни Лайма зафиксирован в 47 регионе

В Ленинградской области зарегистрирован первый в тёплом сезоне случай заражения клещевым боррелиозом (болезнью Лайма).

Инфицированный клещ заразил взрослого человека в Кировском районе.

Этой весной на территории 47 региона клещи особенно активны: число пострадавших возросло почти на треть, по сравнению со статистикой за последние несколько лет. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона зарегистрировано 1 900 укушенных, в том числе 431 ребенок. Самые агрессивные клещи - в Тихвинском, Киришском и Всеволожском районах.