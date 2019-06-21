Следственный комитет России выращивает кадры

В кадетских корпусах Следственного комитета России значительно возрастёт число учащихся из числа детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Соответствующее распоряжение подписал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Сейчас идёт дополнительный прием заявлений от кандидатов на обучение в 8-м классе в Санкт-Петербургском кадетском корпусе. Это позволит охватить большее количество детей с непростой судьбой...

