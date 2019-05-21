Горожане благоустроили сквер Молодежи в Выборге

Газоны в сквере Молодежи расчистили и засадили травой. Сделали это жители ближайших к скверу домов.

Напомним, сквер возле ЗАГСа победил в голосовании выборжцев, как проект первоочередного благоустройства городских территорий. Он вошел в программу "Комфортная городская среда". Работы по планировке и благоустройству сквера завершились в ноябре прошлого года.

Но одно из условий программы - участие жителей города в благоустройстве этой территории. Поэтому горожане выходили на уборку сквера до начала масштабных работ. А теперь занялись посадкой газонов, которые не вошли в смету подрядчика, проводившего благоустройство.

Кирилл Ковалев

Сквер очень хороший, один из лучших примеров благоустройства города. Я живу неподалеку, хочется, чтобы в хорошем состоянии это все находилось. Считаю, что это и наша обязанность. Несколько часов, проведенные здесь, большого эффекта в плане благоустройства не окажут. Но ответственность за это место, за то, что мы вместе сделали, появится.

Евгений Мокрецов, руководитель общественной приемной округа №5

Сейчас собираем камни, позже будем выкладывать почву и сажать траву, озеленять сквер. Я здесь живу. С радостью присоединился к этой акции, и сын со мной. Понятно, что есть службы, которые должны этим заниматься. Но, считаю, горожане должны приобщаться, потому что это наш город.

Позже на перголах будет высажен дикий виноград. Помощь в посадке растений тоже попросят у выборжцев.