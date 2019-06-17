Сказочный квест провели в Выборге для подростков

Подростки из летних трудовых бригад продемонстрировали знание истории России во время квеста "В некотором царстве". Историческая игра прошла 12 июня. Её подготовил Дом молодёжи.

Получив маршрутные карты, участники отправились выполнять задания. Всего нужно было пройти десять интерактивных станций. Такие испытания, как метание валенка и бег в ступе с метлой, дались ребятам проще, чем загадки о героях сказок и басен...