Соревнования посвятили памяти многократного чемпиона мира по этому виду спорта Игоря Кушина. Практически каждый участник соревнований знал его лично. На помост выходили профессионалы и любители – по 16 номинаций на каждый дивизион.
Сильнейшие пауэрлифтеры посвятили свои рекорды Игорю Кушину
Чемпионат мира ассоциации силового многоборья «Витязь» по пауэрлифтингу собрал в Выборге порядка сотни спортсменов.
Соревнования посвятили памяти многократного чемпиона мира по этому виду спорта Игоря Кушина. Практически каждый участник соревнований знал его лично. На помост выходили профессионалы и любители – по 16 номинаций на каждый дивизион.
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