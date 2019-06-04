Сильнейшие пауэрлифтеры посвятили свои рекорды Игорю Кушину

Чемпионат мира ассоциации силового многоборья «Витязь» по пауэрлифтингу собрал в Выборге порядка сотни спортсменов.

Соревнования посвятили памяти многократного чемпиона мира по этому виду спорта Игоря Кушина. Практически каждый участник соревнований знал его лично. На помост выходили профессионалы и любители – по 16 номинаций на каждый дивизион.

