  1. Главная
  2. Каналы
  3. Сюжеты
Сегодня, 17:21

Сильнейшие пауэрлифтеры посвятили свои рекорды Игорю Кушину

Чемпионат мира ассоциации силового многоборья «Витязь» по пауэрлифтингу собрал в Выборге порядка сотни спортсменов.

Соревнования посвятили памяти многократного чемпиона мира по этому виду спорта Игоря Кушина. Практически каждый участник соревнований знал его лично. На помост выходили профессионалы и любители – по 16 номинаций на каждый дивизион. 
 

Метки
Категории Сюжеты