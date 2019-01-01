Шехерезада Растокина: Мой путь к мечте не был устлан розами

Мировой конкурс красоты, в котором будут принимать участие представительницы прекрасного пола из 90 стран мира состоится в китайском городе Гуанчжоу 06 июня. Россию представит одна единственная участница. Это выборжанка Шехерезада Растокина. Победа в конкурсе в Китае принесет победительнице мировую известность, 30 тысяч долларов и годовой контракт с ведущими мировыми брендами одежды, парфюмерии и косметики.

За день до отъезда Шехерезада встретилась с нами в уютной обстановке ресторана "Карелия".

В одной из своих книг Коэльо писал: "Стоит тебе что-то искренне захотеть, и вся вселенная будет тебе помогать достичь своей мечты". Только не указал, что путь к мечте будет устлан не розами, но шипам. Прежде, чем достичь бутона ты идешь по колючкам. Вот и я шла к своей мечте долго и тернисто. Меня практически никто не понимал и не поддерживал. В школе я была изгоем, многие в меня не верили и смеялись. Но мое желание стать актрисой было так велико, что я прорывалась сквозь непонимание и неверие, каких бы слез мне это ни стоило. И сейчас, в шаге от мечты, я совершенно не испытываю отрицательных эмоций к людям, которые в меня не верили. Может быть наоборот, своим неверием они укрепляли меня и убеждали в верности выбора дороги.

Шехерезада Растокина родилась в Выборге. Училась в школе № 1, окончила институт Государственной службы. Сейчас работает в агентстве "Fashion Cinema", которое имеет свои представительства в Петербурге и Москве. Шехерезада принимала участие в съемках рекламных роликов в Дубае, провела множество фотосессий в России и за рубежом, рекламирует одежду ведущих российских брендов.

Перед конкурсом я чувствую, прежде всего, ответственность. Ведь еду показывать не только себя, но Россию. Наверное, мне важно не столько победить, сколько участвовать в этом событии. Сама поездка на конкурс - уже победа. Прежде, чем меня выбрали представлять Россию на международном конкурсе красоты, я попала в топ 5 на "Мисс Звезда России" и заняла третье место на конкурсе "Мисс Азия".

Гуанчжоу - политический, экономический, научно-технический, образовательный, культурный и транспортный центр всего южного Китая. Это город с двухтысячелетней историей, третий по величине в стране. В городе сосредоточены сотни торговых предприятий, оптовых фирм, несметное число магазинов.

Вы не поверите, но поездка в Китай едва не сорвалась. Китайское консульство вдруг затребовало справку о несудимости. Делается она три недели. Естественно, я не успевала предоставить ее в срок. И вот тут я перевернула всю вселенную… Такие моменты делают человека сильнее.

Как и любой смотр красоты это не только подиум, огни рампы и жюри. Это еще и экскурсии, интервью, фотосессии. И неважно, какого уровня мероприятие. Сценарий, практически всегда, один. С этим мы столкнулись в Крыму, когда сопровождали выборжанку Юлию Верескову на конкурс "Спорт Бьюти 2019". Тогда представители "Фаворит-Выборг" и наша съемочная группа посетила вместе с конкурсантками многие достопримечательности Крыма.

По словам Шехерезады, конкурс будет длиться две недели. По программе девушки посетят значимые места Китая, будут позировать перед камерами, общаться с представителями СМИ и рекламных агентств.

Я уже бывала в Китае. Однажды там в одно время появились две выборгские "звезды": Виталий Петров, ну и я. Он на трассе, я - на съемках. Мы даже поговорили. Не боюсь употребить здесь слово "звезда". Я подразумеваю под этим не просто публичную персону, а человека, который сам себя зажег – сначала мечтой, а потом своим трудом на пути к своей заветной цели. Для этого ты должен быть в ладу с собой, в гармонии со своим сердцем. И тогда не важно, что тебя окружает и какие "стрелы" в тебя пускают. Главное, в любых обстоятельствах сохранить в себе доброту.

Я бы с радостью помогала здесь, в родном Выборге, в организации различных конкурсов, может быть, передавала свой опыт, полученный за много лет в "индустрии красоты". Сейчас я в Выборге бываю не часто. Но здесь живут мои родители. Когда завершится конкурс, я обязательно вернусь и расскажу, как все происходило и что же значит представлять целую страну.

Пресс-служба "Фаворит-Выборг"