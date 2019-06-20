Продовольственное эмбарго вывело Выборгский район в лидеры производства рыбы

50% всей рыбы, производимой в Ленобласти, выращиваются в реках и озерах Выборгского района. Сегодня на территории муниципалитета работает уже 10 крупных рыбоводных предприятий.

Крупнейший производитель рыбы в Выборгском районе – группа компаний "Рыбстандарт" - состоит из 9 участков, на которых выращивают радужную форель. На каменногорском участке, например, оборудовано 147 садков. 1 садок вмещает 14-16 тонн товарной рыбы. Сейчас здесь фактически 700 тонн рыбы, готовой отправиться на прилавки мгазинов.

Малька сюда поставляет селекционный цент "Аквакультура", который тоже входит в группу компаний "Рыбстандарт". Завозят малька 2 раза в год: весной и осенью. От малька до полуторакилограммовой рыбины форель вырастает за 2 года. Скорость ее роста зависит от температурного и кислородного режима водоема. И, конечно, от корма.

Питается местная форель готовыми кормами крупных иностранных производителей. Они дают наиболее быстрый прирост массы рыбы. Хотя, из-за роста курса валют себестоимость рыбы тоже растет. Но, чтобы цена форели не так сильно пугала покупателей, Правительство Леноблсти помогает субсидиями на рыбий корм. И это существенная помощь, говорят рыбопроизводители. Вот только отправляют выборгскую форель преимущественно в Москву и Санкт-Петербург.

Дмитрий Булдаков, руководитель РВО группы компаний "Рыбстндарт" В этом году дополнительно мы построили 65 садков на Каменногорском участке и увеличили его производительность до 1,7 тысяч тонн. А всего объем производства предприятия в этом году должен составить более 4 тысяч тонн рыбы. Также установили в этом году пробный садок Лесогорске. Смотрим на поведение рыбы, результаты прироста. В 2020 планируем открыть его.

Заявки на выделение участков под рыбоводные хозяйства в выборгскую администрацию поступают ежегодно. Только в этом году на территории муниципалитета образовались два новых предприятия по разведению форели.