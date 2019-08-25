Самый быстрый пилот REC 2019 - "Выборгская ракета" Виталий Петров

В распоряжении спортсменов было 4 километра трассы на 4 часа, за это время экипаж Виталия Петрова на Mercedes AMG GT3 прошел 131 круг. И это лучший результат главной русской гонки на выносливость Russian Endurance Challenge в этом году.
Хоть мы и выиграли, но я такие победы не люблю, так как конкурентов в нашем классе вообще не было! Хотя в гонках на выносливость важен прежде всего финиш, и не у всех это получается
Что хочу отметить:
1. Хотелось бы видеть побольше участников, 4 - часовая гонка - это отличная тренировка для всех спортсменов!
2. Все-таки не должна быть разница в скорости и классах такой большой. Не должны наверное shortcut ездить вместе с машинами класса gt3. Машины gt3 более быстрые и тяжёлые. И случись авария, то могло бы всё закончиться печально
3. Хотелось бы побольше освещения на moscowraceway, так как в некоторых местах слишком темно и совсем не видно поворотов А так, в целом, спасибо команде за победу и организаторам, которые проводят эти соревнования.
- Поделился Виталий в своём инстаграме.
Машина вела себя хорошо. Соперников для нас не было. В итоге, в этой гонке мы попробовали разные варианты настроек.
Сперва экипаж Дениса Ременяко и Виталия Петрова выиграл квалификацию с результатом 1 минута 41,445 секунд, получив первую позицию на стартовой решётке. После старта, уже на пятом круге, гонщик из Выборга оторвался от соперников на целый круг, далее догнать Мерседес уже никто не мог и вооруженная "Выборгской ракетой" команда Capital Racing не теряла лидерсво.
Экипаж состоит минимум из двух пилотов, каждый из них управляет болидом не менее 45 минут и не более двух часов в сумме. Регламентом допускаются дозаправки и замена шин. Russian Endurance Challenge проходит по конфигурации "Гран При", гонка стартует с ходу, после прогревочного круга.
Итоги гонки:
Класс GT1. Capital Racing Team (Денис Ременяко, Виталий Петров) – 131 круг2. "Три богатыря" (Сергей Столяров, Владимир Драгунов, Анатолий Щетков) – 120 кругов3. VRC-Team (Евгений Леонов, Микель Аскона) – 63 круга
Класс CN1. Crazy Idea Motorsport (Татьяна Добрынина, Михаил Лобода) – 111 кругов2. STI Club (Денис Константинов, Юрий Синяев) – 105 кругов3. КБ 527 (Глеб Мишутин, Сергей Баратов, Василий) – 104 круга
Абсолютный зачет - лидеры Capital Racing Team (Денис Ременяко, Виталий Петров)
* по материалам http://rusendurance.com