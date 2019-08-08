С августа изменился срок передачи показаний счетчиков газа

ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" информирует абонентов, проживающих в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях, а также Республике Карелия об изменении срока предоставления показаний приборов учета газа.

Согласно новым требованиям, с 1 августа 2019 года ежемесячные показания счетчиков газа необходимо передавать компании-поставщику не позднее 20 числа расчетного месяца. Требования обусловлены Федеральным законом "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

Для передачи показаний абоненты могут воспользоваться любым доступным сервисом: личный кабинет, официальный сайт www.peterburgregiongaz.ru, смс в адрес оператора справочной службы, заявление при личном посещении абонентского пункта или передача показаний вместе с оплатой.

Соблюдение новых правил позволит абонентам избежать нормативных начислений со стороны поставщика газа и последующего перерасчета.