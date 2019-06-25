С 7 июня по 31 июля в Ленобласти проходит «Охота на колёса»

Экологический квест "Охота на колёса" проводится в регионе уже в четвертый раз. Командам нужно найти свалки с десятью и более покрышками, сфотографировать эти места, выложить фото на стене группы "Охота на колеса" и добавить информацию о количестве покрышек с хештегом #kolesa_quest.

На первом этапе, который проходит до 30 июня, участники нанесут на интерактивную карту несанкционированные свалки покрышек, на втором - ликвидируют мусорные объекты...