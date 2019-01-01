С 26 июня изменится расписание движения электричек

Изменения в график движения некоторых пригородных поездов внесены по техническим причинам.

С 26 июня изменяется расписание движения некоторых пригородных поездов на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги:

п. № 6186 (в ходу кроме пятницы, субботы и воскресенья) Рощино (19:55) - Санкт-Петербург Финляндский (21:02);

п. № 6186 (по субботам и воскресеньям) Кирилловское (19:23) - Санкт-Петербург Финляндский (21:02);

п. № 6198 (ежедневно) Выборг (20:51) – Санкт-Петербург Финляндский (23:17);

п. № 6183 (кроме субботы и воскресенья) Санкт-Петербург Финляндский (21:28) – Кирилловское (23:21);

п. № 6183 (по субботам и воскресеньям) Санкт-Петербург Финляндский (21:28) – Зеленогорск (22:26).

Источник: ОАО "СЗППК"