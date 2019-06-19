Об отношения подростков со взрослым миром рассказали выборгские актеры

Спектакль по роману Сэлинджера «Над пропастью во ржи» поставил театр Святая крепость. По мнению художественного руководителя театра и режиссера постановки Юрия Лабецкого, это абсолютное произведение на тему переживаний подростка и его отношений с миром взрослых.

Юрий Лабецкий, режиссер, художественный руководитель театра "Святая крепость" Выбрали эту пьесу потому, что подростковая тематика востребована всегда, но и очень мало реализуется в театре. Перебирал многие пьесы о подростках и советских, и российских авторов. Пожалуй, самая сильная пьеса, которая была написана о школе и отношениях подростков с миром – это "Дорогая Елена Сергеевна" Людмилы Разумовской. Но, на мой взгляд, она уже устарела. Уже и отношения в школе жестче гораздо, чем были тогда, да и история одной учительницы и класса – это частный случай. У Сэлинджера роман "Над пропастью во ржи" единственное произведение. Это фактически автобиография: рассказ о своей жизни, своих переживаниях в подростковом возрасте, социализации, вхождении во взрослый мир, приемлемости этого мира. С этим сталкивается каждый ребенок. Я тоже увидел в герое себя. Мне кажется, что роман Сэлинджера - абсолютное произведение на эту тему.

Как отметил Юрий Лабецкий, самое сложное в работе с произведением - втиснуть самые важные, основополагающие моменты романа в 30-страничный сценарий. Здесь помог сценарий другого режиссера. Однако, и его пришлось достаточно сильно переделать.

Еще одна сложность постановки - главный герой один. Такова форма романа, где подросток рассказывает свою историю. Уйти от этого невозможно.

Юрий Лабецкий, режиссер, художественный руководитель театра "Святая крепость" Игровых моментов всего три, когда герой взаимодействует с другими персонажами. Моя задача была насытить персонажами и действиями так, чтобы это не превращалось в литературный спектакль. Я создавал мир, которого может быть и нет в романе. Поэтому в спектакле задействована почти вся труппа. И массовка, атмосфера, я бы сказал, превратилась в некоего антигероя, тот мир, с которым сталкивается подросток, вступает в противоречия.

Зрителя на спектакле ждут некоторые сюрпризы. Но раскрывать маленькие секреты постановки режиссер не захотел. Только отметил, что это касается образной структуры спектакля, и догадаться, почему ее выстроили именно так, дело самого зрителя.