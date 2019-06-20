Настоящий сыр варят в Выборгском районе

В Выборгском районе, почти у самой границы с Финляндией, небольшое фермерское хозяйство производит натуральные твердые сыры по старинной итальянской технологии.

Секрет настоящего сыра прост - в нём нет ничего, кроме молока. Однако, простым такое производство может показаться только на словах. Это так называемое, органическое сельское хозяйство, выращивания растений и животных без использования сельскохозяйственных химикатов (пестицидов, синтетических удобрений, гормональных препаратов и т.д.), генной инженерии. Все как сотню лет назад, только на современном оборудовании.

Евгений и Анна Литвины фермеры, посвятившие сельскому хозяйству все свою жизнь, вместе с частным инвестором, они создали абсолютно натуральное замкнутое производство полного цикла. Своя земля, свои коровы, собственный корм, только рецептура итальянская.

Когда дело доходит до производства натурального продукта, то здесь мелочей нет. Важен каждый мельчайший нюанс; от гигиены скота до времени сбора молока и технологии варки, где счет идет на минуты. Когда в твоем арсенале нет вспомогательной химии, консервантов, стабилизаторов и прочих компонентов неорганического происхождения добиться стабильного результата очень тяжело. Ведь характер молока зависит от не только от корма и породы коров и времени года. На вкус продукта влияет даже погода на пастбище.



Но самое дорогой ресурс, это не техника и даже не земля. Дороже всего обходиться время. Ведь узнать о том получился ли сыр, можно не раньше чем через год. Цена ошибки, в этом случае катастрофически высока. Потому, Литвины все процессы контролируют сами. А варку молока и нарезку сырного зерна, осуществляют лично и только в ручную.

Вкус и характер зависит от качества нарезки сырного колье, ведь чем мельче фракция, тем больше сыворотки отдает продукт и тем тверже получится сыр.

После нарезки, массу разливают по перфорированным формам, которые за тем отправляют под пресс. Так формируются головки.

Ну а дальше остается ждать, когда пройдет процесс созревания. Поддерживать идеальные условия в камере и надеяться, что все сделано верно. Ведь попробовать сыр удастся только через год, а в отдельных случах и больше.

Но конечный результат того стоит. Описать словами разницу во вкусе полностью натурального и обычного заводского продукта, вряд ли возможно. Но если вы неравнодушны к сыру, то хотя бы раз следует попробовать то, что сделано в Выборге.