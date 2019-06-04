Жители Рубежной, 17 благоустроили двор при помощи своего депутата

Людмила Соколинская из числа тех горожан, кому до всего есть дело. В своем дворе она знает всех, готова всем помогать. Но одной не справиться.
Людмила Соколинская, жительница округа №11
Ливневые колодцы у нас не работали. Вода разливалась от самой девятиэтажки до пятой парадной. Обратились к депутату. Он звонил, договаривался с водоканалом. И когда стали делать, заменили все полностью: поставили новые кольца, всю металлическую начинку новую. Если б не Макаров, мы бы ничего не поставили.
К Михаилу Макарову жильцы двора на Рубежной, 17 обращаются часто. Так уже удалось отремонтировать протекающую крышу, установить столбы освещения, чтобы во дворе было уютно и безопасно, отремонтировать въезд во двор и привести в подрядок многострадальную ливневку.
Людмила Соколинская, жительница округа №11
Полгода света не было. Поставщик уже оборудование снимать хотел за неуплату. Скольких сил это Макарову стоило, но разыскал подрядчика, добился, чтобы освещение сделали.
Благодаря Михаилу Валентиновичу двор включен в программу по установке детских игровых комплексов. Теперь у ребятишек прекрасная обустроенная площадка с красивым современным оборудованием. Да и жильцы вдохновились, поверили в свои силы, стали активнее участвовать в субботниках, поддерживать порядок во дворе. Следующая цель – добиться включения дома в программу капремонта.