Жители Рубежной, 17 благоустроили двор при помощи своего депутата

Сейчас во дворе на Рубежной, 17 чисто и уютно: цветет сирень, на площадке играют дети, на лавочках судачат старушки. А еще недавно на этом месте после каждого дождя разливалась огромная лужа. Все изменилось, когда активные жильцы вместе со своим депутатом взялись за благоустройство.

Людмила Соколинская из числа тех горожан, кому до всего есть дело. В своем дворе она знает всех, готова всем помогать. Но одной не справиться.

Людмила Соколинская, жительница округа №11

Ливневые колодцы у нас не работали. Вода разливалась от самой девятиэтажки до пятой парадной. Обратились к депутату. Он звонил, договаривался с водоканалом. И когда стали делать, заменили все полностью: поставили новые кольца, всю металлическую начинку новую. Если б не Макаров, мы бы ничего не поставили.

К Михаилу Макарову жильцы двора на Рубежной, 17 обращаются часто. Так уже удалось отремонтировать протекающую крышу, установить столбы освещения, чтобы во дворе было уютно и безопасно, отремонтировать въезд во двор и привести в подрядок многострадальную ливневку.

Людмила Соколинская, жительница округа №11 Полгода света не было. Поставщик уже оборудование снимать хотел за неуплату. Скольких сил это Макарову стоило, но разыскал подрядчика, добился, чтобы освещение сделали.

Благодаря Михаилу Валентиновичу двор включен в программу по установке детских игровых комплексов. Теперь у ребятишек прекрасная обустроенная площадка с красивым современным оборудованием. Да и жильцы вдохновились, поверили в свои силы, стали активнее участвовать в субботниках, поддерживать порядок во дворе. Следующая цель – добиться включения дома в программу капремонта.