Россиянин пытался тайно вывезти в Финляндию государственные награды

На территории МАПП "Торфяновка" в ходе досмотра легкового автомобиля, следовавшего в Финляндию, в технологических полостях был обнаружен спрятанный от пограничного и таможенного контроля незадекларированный груз. 43-летний россиянин тайно вывозил из страны предметы, похожие на ордена СССР, среди которых: орден Отечественной войны 1 степени, орден Трудового Красного Знамени, медаль "Ветеран труда" и различные юбилейные медали и значки общим количеством 30 штук.



Для проведения дальнейшего разбирательства и проведения оценки продукция передана сотрудникам ФТС России.



Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области