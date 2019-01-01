Россиянам урежут новогодние каникулы

Очередные новогодние каникулы продлятся восемь дней. Напомним, в этом году встречу Нового года россияне праздновали десять дней, как и в прошлом году.

Уменьшение числа дней отдыха произойдет по "техническим" причинам, сообщает "Российская газета" и поясняет: 30 и 31 декабря 2019 года выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими днями, и увеличения каникул, как это было в прошлом и позапрошлом годах, не произойдет. Выходные дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, проект постановления правительства предлагает перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

Кроме того, в честь Дня защитника Отечества дни отдыха предполагается установить с 22 по 24 февраля, Международного женского дня - с 7 по 9 марта, Праздника Весны и Труда - с 1 по 5 число, Дня Победы - с 9 по 11 мая, Дня России - с 12 по 14 июня и Дня народного единства - 4 ноября.

Сегодня Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений должна рассмотреть проект постановления о переносе праздничных дней в 2020 году. Если документ будет одобрен, он пойдет на подпись премьер-министру.