Россиян предупредили об опасности хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали жаловаться на хищение средств через терминалы.

Как пишет "Российская газета", алгоритм хищения заключается в том, что мошенник начинает на терминале операцию, не вставляет карту и уходит, не завершив процесс. По сценарию работы терминала, на завершение операции дается 90 секунд. Если за это время другой человек вставит в терминал свою карту и введет пин-код, то деньги по запросу предыдущего клиента будут списаны с него. За последние две недели число обращений граждан по поводу такого вида мошенничества резко увеличилось.

В Сбербанке считают, что все системы самообслуживания банка надежно защищены. В целях безопасности там рекомендуют внимательно изучать информацию на экране банкомата, обращать внимание на подозрительных лиц, а в случае возникновения сомнений отказываться от проведения операции и звонить в банк по номеру 900.