Российских дачников поставили перед выбором

Дачников России поделили на садоводов и огородников. В этом году вступил в силу федеральный закон о садоводческих некоммерческих товариществах. Ранее действующий был принят ещё в конце прошлого столетия. Поэтому было принято решение актуализировать законодательство. Документом предусмотрено только две организационные формы – либо садоводческое, либо огородническое товарищество. Остальные упразднены. Члены объединения на общем собрании должны выбрать и переоформить документы, если они не соответствуют закону...