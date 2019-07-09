Новый глава Леноблводоканала обещает больше "не сливать город"

Крупнейшая за последние годы авария на водопроводной магистрали Выборга заставила Леноблводоканал обеспокоиться резервным водоснабжением города. Руководитель унитарного предприятия заявил, что предприятие планирует обеспечить надежность водоснабжения города до 90%.

Исторически сложилось, что от водоочистных сооружений в Выборг ведет всего одна магистральная труба. До сих пор больших проблем городу это не доставляло. Если не считать нескольких крупных аварий. Но сеть довольно "возрастная", и рано или поздно должно было рвануть. Неделю назад так и случилось: прорыв единственной трубы на полсуток оставил без воды весь город.

Специалисты говорят, на трубопровод сильно повлияли аварийные отключения электроэнергии. Дело в том, что после отключения города от водоснабжения (как это произошло при остановке насосов) и сливе воды из системы, при запуске насосов возникают гидроудары. Для сетей с таким уровнем износа, как в Выборге, это небезопасно. После последнего отключения Выборга от электроснабжения на сетях водоснабжения произошло около 10 инциндетов. 2 из них - достаточно серьезные, в том числе и на центральном водоводе.

Аварийный участок магистрали довольно быстро починили, но проблема осталась. Сети изношены и требуют замены.

Сергей Морозов, Генеральный директор ГУП "Леноблводоканал" Мы обратимся к правительству Ленобласти, чтобы установить дополнительные задвижки. Это позволит не сливать весь город при авариях. И проложить дополнительную линию для резервного переключения. Дополнительная линия будет пластиковой, диаметром 600 мм. Это обеспечит надежность при таких авариях 90%.

100% гарантию не дают из-за ветхих составных трубопроводов. Их также планируют поставить в планы на капремонт и перекладку. Эти меры, как минимум, позволят избежать аварий общегородских масштабов.

В этом году, пообещал Сергей Морозов, Леноблводоканал постарается решить вопрос с финансированием, чтобы предстоящей зимой начать конкурсные процедуры, а весной – ремонтные работы. Что из этого выйдет, узнаем совсем скоро.