Ретроспектива: потенциал порта "Приморск" оценил вице-премьер Сергей Иванов

Проект Приморского универсально-перегрузочного комплекса будет представлен 24 июля на общественных слушаниях. Его планируется создать на площади в 760 гектаров за три года. По замыслу, реализация проекта позволит перенаправить в высокотехнологичный порт транзитные грузы, которые сегодня идут через базы европейских конкурентов. Современные технологии обеспечат максимальную экологическую безопасность порта. Будут созданы новые рабочие места...

Потенциал порта "Приморск" и ранее оценивался на самом высоком уровне. Так, в июле 2007 года его посетил первый заместитель председателя правительства РФ Сергей Иванов... Сюжет от 09.07.2007 г.