Ретроспектива: как в июне 2008 года спасали кошку Масяню

Ровно 11 лет назад в Выборге чересчур любопытную кошку, которая провалилась в вентиляционную шахту, вызволяли всем миром.

Одни соседи подкармливали животное через вентиляционную решетку; другие пожертвовали ремонтом на кухне, чтобы сотрудники МЧС как можно скорее выпустили Масяню из заточения... Наша съемочная группа тоже прибыла на место происшествия, чтобы потом наши телезрители смогли вместе поболеть за благополучный исход спасательной операции...