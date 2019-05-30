Ретроспектива: Выборгский полумарафон - 2007

В минувшее воскресенье в нашем городе прошел XIV Выборгский полумарафон. Более тысячи участников, множество болельщиков, три дистанции - как для опытных спортсменов, так и для любителей... Телевизионный сюжет об этом популярном среди легкоатлетов состязании вышел в эфир телеканала ТНТ и размещен на всех наших интернет-ресурсах.

А сегодня мы предлагаем вам вернуться в 2007 год и посмотреть репортаж с полумарафона, который проходил в Выборге 12 лет назад...