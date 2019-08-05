Ретроспектива: Выборг встречает гостей XV кинофестиваля "Окно в Европу"

Виктор Сухоруков, Пьер Нарцисс и другие... Кинофестиваль "Окно в Европу" проходит в Выборге начиная с 1993 года. Жители успели привыкнуть к тому, что в начале августа в городе в высокой концентрации появляются известные актеры, режиссёры, сценаристы - словом, люди из мира КИНО. И тем не менее, каждый год мы с интересом ждём: кто же приедет на этот раз? Журналисты - самый любопытный народ, поэтому проникают даже на перрон - встречать московский поезд, на котором прибывают в наш город участники фестиваля "Окно в Европу". Посмотрите репортаж, который выходил в эфир 10 августа 2007 года.