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Сегодня, 11:56

Репортаж с государственной границы

Пограничные комиссары России и Финляндии обсудили перспективы сотрудничества. Брифинг прошёл на нейтральной полосе, между пунктами пропуска "Светогорск" и "Иматра". В нём приняли участие начальник Службы в городе Выборге Андрей Самороков и командир пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Исмо Курки.
 

Метки государственная границаиматрапограничные комиссарыроссиясветогорскфинляндия
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