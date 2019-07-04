Репортаж с государственной границы

Пограничные комиссары России и Финляндии обсудили перспективы сотрудничества. Брифинг прошёл на нейтральной полосе, между пунктами пропуска "Светогорск" и "Иматра". В нём приняли участие начальник Службы в городе Выборге Андрей Самороков и командир пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Исмо Курки.

