Ремонт Свято-Ильинского храма должен завершиться к престольному празднику

Свято-Ильинский храм реставрируют. Рабочие уже сняли старый слой краски, заделали трещины. Старательно штукатурят фасады самого храма и Домика привратника. В строительные леса одета также декоративная кирпичная стена. Её покрытие особенно пострадало от времени. Церковь Илии пророка была построена в конце XVIII века, затем в военные и послевоенные годы разрушена. Заново храм был отстроен 20 лет назад. Спустя десятилетия появилась возможность использовать для отделки более современные материалы...



