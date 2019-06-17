Взрывы и стрельба в центре Выборга. Реконструкторы показали, как могли выглядеть сражения за город

Финские войска и Красная армия сошлись в субботу в решающем бою за Выборг прямо в историческом центре города. Выборжцам представили реконструкцию последних сражений за территорию современной Ленинградской области.

Выборгская наступательная операция началась 9 июня 1944 года. Ровно 75 лет назад в этих самых местах велись ожесточенные бои. Перед бойцами Красной Армии стояла задача - освободить Карельский перешеек и окончательно снять ленинградскую блокаду. Именно эти события 30 реконструкторских клубов со всей России и из Прибалтики восстановили на Рыночной площади Выборга.

Лагерем советские войска расположились в центральном парке города. На время он стал дремучими лесами Карельского перешейка. До начала наступательной операции жители и гости Выборга могли не только понаблюдать за военным бытом и приготовлениями к решающей битве. Можно было осмотреть вооружение и военную технику. Последней, кстати, в реконструкции участвовало аж 30 единиц: автомобили и грузовики ВОВ, противотанковые и зенитные орудия.

Павел Бараненко, главный режиссер фестиваля Это уникальное событие происходит на фоне тех зданий, на тех улицах, где проходили сражения за Выборг ровно 75 лет назад. Мы рассказываем о всей выборгской наступательной операции. Такого длительного и ожесточенного сражения за все истории войн никогда не было. Здесь огромное количество клубов. Все они активные организаторы. Каждый готовил свою сцену, свою технику, свое вооружение. Целые команды приехали из-за рубежа. Финские танкисты – это команда из Риги, которая долго готовилась к этому фестивалю.

В общей сложности в реконструкции приняли участие около 300 человек, в том числе реконструкторы и техника из Выборга. Это, пожалуй, одно из самых масштабный мероприятий последних лет.

Николай Шишкин, зам.главы администрации МО "Выборгский район" Муниципальная администрация решила в этом году более широко отметить 75-летие освобождения Выборга. В парке, на площади сегодня много молодых людей, школьников, которые увидели и, наверное, пережили страшные события военных лет. Они должны знать свою историю и знать, какой ценой далось нам мирное небо.

Многи выборжцы в комментариях в группе события в соцсети отметили, что поражены масштабностью и зрелищностью мероприятия.