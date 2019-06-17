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Вчера, 18:16

Взрывы и стрельба в центре Выборга. Реконструкторы показали, как могли выглядеть сражения за город

Финские войска и Красная армия сошлись в субботу в решающем бою за Выборг прямо в историческом центре города. Выборжцам представили реконструкцию последних сражений за территорию современной Ленинградской области.

Реконструкция освобождения Выборга

Выборгская наступательная операция началась 9 июня 1944 года. Ровно 75 лет назад в этих самых местах велись ожесточенные бои. Перед бойцами Красной Армии стояла задача - освободить Карельский перешеек и окончательно снять ленинградскую блокаду. Именно эти события 30 реконструкторских клубов со всей России и из Прибалтики восстановили на Рыночной площади Выборга.

Реконструкция освобождения Выборга

Реконструкция освобождения Выборга

Лагерем советские войска расположились в центральном парке города. На время он стал дремучими лесами Карельского перешейка. До начала наступательной операции жители и гости Выборга могли не только понаблюдать за военным бытом и приготовлениями к решающей битве. Можно было осмотреть вооружение и военную технику. Последней, кстати, в реконструкции участвовало аж 30 единиц: автомобили и грузовики ВОВ, противотанковые и зенитные орудия.

Реконструкция освобождения Выборга

Реконструкция освобождения Выборга

Павел Бараненко, главный режиссер фестиваля

Это уникальное событие происходит на фоне тех зданий, на тех улицах, где проходили сражения за Выборг ровно 75 лет назад. Мы рассказываем о всей выборгской наступательной операции. Такого длительного и ожесточенного сражения за все истории войн никогда не было. Здесь огромное количество клубов. Все они активные организаторы. Каждый готовил свою сцену, свою технику, свое вооружение. Целые команды приехали из-за рубежа. Финские танкисты – это команда из Риги, которая долго готовилась к этому фестивалю.

В общей сложности в реконструкции приняли участие около 300 человек, в том числе реконструкторы и техника из Выборга. Это, пожалуй, одно из самых масштабный мероприятий последних лет.

Николай Шишкин, зам.главы администрации МО "Выборгский район"

Муниципальная администрация решила в этом году более широко отметить 75-летие освобождения Выборга. В парке, на площади сегодня много молодых людей, школьников, которые увидели и, наверное, пережили страшные события военных лет. Они должны знать свою историю и знать, какой ценой далось нам мирное небо.

Реконструкция освобождения Выборга

Многи выборжцы в комментариях в группе события в соцсети отметили, что поражены масштабностью и зрелищностью мероприятия.

Реконструкция освобождения Выборга

Реконструкция освобождения Выборга

Александр Ионов, житель Выборга

Пришли, чтобы показать детям, что такое война, какой ценой далась нам Победа. Чтобы они знали. Что это повториться больше не должно.

 Реконструкция освобождения Выборга

Реконструкция освобождения Выборга

Реконструкция освобождения Выборга

Метки 75 лет освобождения выборгарекнострукцияреконструкция боев за выборг
Категории Городская жизнь