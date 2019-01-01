Реконструкцией очередного участка "Скандинавии" займется АО "ВАД"

Выбран подрядчик для реконструкции очередного участка федеральной трассы А-181 "Скандинавия". Строительством и реконструкцией участка трассы А-181 с 100-го по 134-й км займется АО "ВАД", сообщает dorinfo.ru. Максимальная стоимость работ на объекте - более 14,5 млрд рублей; средства выделяют из федерального бюджета. Работы подрядчику необходимо выполнить в срок до 1 октября 2024 года. Кстати, торги на подготовку территории для реконструкции этого участка трассы выиграло также АО "ВАД".

В июне с этой же дорожно-строительной компанией был заключен контракт на 8,6 млрд рублей на реконструкцию еще одного участка трассы "Скандинавия" - с 65-го км по 100-й км (от Огоньков до Кирпичного). Работы на этом отрезке должны завершиться к 30 ноября 2021 года.

Для справки:

Масштабная реконструкция трассы А-181 "Скандинавия" (Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой) стартовала в 2014 году. Работы на участке с 47-го км по 52-й км завершились осенью 2016 года. Движение транспорта по обновленному отрезку с 52-го км по 65-й км (до пос. Огоньки) запустили в декабре прошлого года. Далее трассу А-181 реконструируют этапами с 65-го км по 100-й км, с 100-го км по 134-й км, со 134-го км по 160-й км и со 160-го км по 203-й км.